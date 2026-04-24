飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。3Rは浜松の次期エース候補、森下輝（26）が2周目で早々と先頭を奪って押し切った。これが良走路でのSG初勝利。試走3.29を出しての完勝で余裕すら感じる立ち回りだ。「試走は1コーナーで少しハラんでしまった。それで29が出たことに驚いた」。まだタイムは詰められそうだ。「エンジンはいいので、このまま。タイヤくらいですね。スタートも冷静に対処できた」。前節の浜松