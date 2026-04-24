―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。願いは今日も「すこしドラマになってくれ」◆寿司の過大評価を許すな【神田駅・立ち食い寿司 大松（寿司屋）】vol.26寿司を食いたい、と思ったことが一度