ドワンゴが、米国ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンション「ANIME EXPO 2026」において、日本のボカロカルチャーを発信するDJイベント『JAPAN MUSIC VOCALOID at Anime Expo 2026』を開催することが発表された。 【画像あり】人気企画「ボカニコ」や日米に跨って活躍する人も出演するアーティストたち 本イベントは、ボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection」やネット文化の祭典「ニコ