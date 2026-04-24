5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第4弾出演アーティストが発表。また、あわせて日割り、ステージ割も公開された。 （関連：FANTASTICS、亀田誠治プロデュース曲がバイラル首位にヒットの鍵は“全国のファンと分かち合った感動”） 今回発表されたのは、Ayllton、Eru Matsumoto、奇妙礼太郎、JUJU、スガ シカ