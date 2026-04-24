広島・新井貴浩監督が２４日、苦境打開に向けてドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝を熱血指導した。マツダスタジアムで行われた指名練習。直近３戦で１３打数１安打７三振と苦しむ両打ちのルーキーに対し、「（左右両打席に）共通したところ。ワンポイントだけかな」とスイングの実演を交えながらアドバイスを送った。修正ポイントは、主に投手側の肩（右打席なら左肩）の使い方だという。マンツーマン指導は、ティー打撃中