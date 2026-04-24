ロッテ・種市篤暉投手が２４日、今季初勝利への意気込みを示した。２５日のソフトバンク戦（熊本）に向けて空路で移動した右腕は「コンディションも良いので、前回同様に長いイニングを投げて、勝てる確率を高められるピッチングが出来るように頑張ります」と気合十分。今季初登板となった前回１７日の楽天戦では、７回５安打６奪三振で無失点の好投を見せたが勝ち負けはつかなかった。借金５の最下位に沈むチームを押し上げる。