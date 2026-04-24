◆大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会（１８日・富田林バファローズスタジアム）▽中学生の部・決勝天理ボーイズ７―６香芝ボーイズ「大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会」は１８日に決勝が行われ、奈良県支部対決で天理ボーイズが勝利。現チームの大会初優勝を飾った。「第４３回阪神あわじ大会」は西淀ボーイズ（大阪北支部）が制覇。こちらも現世代の初タイトルを手にした。「第３３回中四国春季大会」広島県