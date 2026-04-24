テレビ静岡が５月２日午後６時半から放送する『くさデカ』のテーマは「春の旬食材全盛り！静岡最強極みパン５選」。お茶の風味満載の天然酵母のパンに、春キャベツとシラスを使ったフォカッチャ、さらにタケノコをのせた創作塩パンが登場。この春絶対に食べたい極上パンが勢ぞろいだ。今回は、タケノコにシラスに春キャベツ…。春の旬食材をふんだんに使った絶品パンを大特集する。金・土・日曜限定営業の隠れ家ベーカリーが手