映画「フラガール」の舞台として知られる温泉リゾート「スパリゾートハワイアンス」（福島県いわき市）が、このほどＧＷの予約状況などを発表した。期間中は若干の空室があるそうで、同リゾートは「ぜひ日本のハワイで海外旅行気分を！」とアピールした。大手旅行会社などの調査によると、最大で１２連休も可能な今年のＧＷは、海外旅行、国内旅行ともに昨年比で予約数が増加している。一方で中東情勢の緊迫化、さらにそれに伴