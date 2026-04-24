バルセロナは22日、ラ・リーガ第33節でセルタを1−0で下した。同試合、本職とは異なる位置で出場したスペイン代表MFガビが、同ポジションへの手ごたえと、今季のラ・リーガ優勝争いについて語った。『モビスタール』が23日、同選手のコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）の戦いがベスト8で終焉を迎え、残るシーズンはラ・リーガに全勢力を捧げるバルセロナが、ホームにセルタを迎えた一戦は、40分に同代表FWラミ