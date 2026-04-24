２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災の延焼が発生３日目となったこの日も続き、焼失面積は前日の５倍超の約１１７６ヘクタールに拡大。消火活動も難航していることを報じた。コメンテーターで出演の元衆院議員・金子恵美氏は「風による飛び火でまだ延焼しているような状況と火に対する劣勢の中で、これ以上の延焼を食い止めようとして懸命に消火