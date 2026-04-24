「カブス８−７フィリーズ（２３日、シカゴ）カブスが延長１０回にサヨナラ勝ちで９連勝を飾った。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場。６−６の八回は、先頭で左中間スタンドに３試合連続の３号ソロをたたき込んだ。勝ち越し弾を放ってベンチに戻ると、クローアームストロングとブレグマンとリズムを取りながら左右へ腕を突き出す謎の祝福ダンスを披露した。ネットでも話題となり、「マジでコミュ力たけーよな