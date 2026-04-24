国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２４日に国会内で定例会見を開催。辺野古沖抗議船転覆事故に関して、９月に投開票される沖縄県知事選への「影響は大きい」と指摘した。同選挙は、現職の玉城デニー氏が出馬の意向を表明している。榛葉氏は、辺野古の転覆事故について「まず命を守れとか大上段で構えながら、１人の高校生があのようなことになり、船長さんもお亡くなりになり、それに対してどれだけの反省と謝罪があったのか」と