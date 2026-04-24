マンチェスター・シティが、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得レースを優位に進めているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が23日に報じている。現在23歳のアンダーソンはニューカッスルのアカデミー育ちで、2024年夏、3500万ポンド（現在のレートで約75億円）と報じられた移籍金でノッティンガム・フォレストへ完全移籍。すると、加入直後から中盤で目覚ましい