マイナビが運営する「マイナビ進学」は5月10日、高校3年生とその保護者を対象にしたイベント「年内入試スタートライブ byマイナビ進学」を新宿NSビル(東京都新宿区)などで初開催する。年内入試スタートライブ byマイナビ進学本イベントは、近年受験者が増加している「年内入試」により、大学進学の意思決定が高校3年生の早い時期に求められる中で、進路選択に悩む高校生とその保護者を対象に実施する、初の年内入試特化型イベント