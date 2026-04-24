マイナビは4月21日、「正社員のクォーターライフクライシス調査」の結果を発表した。25〜34歳の正社員765名を対象にした調査は2025年11月18日〜11月21日、中途採用業務に関わる経営者・役員または会社員843名を対象にした調査は2026年3月2日〜3月6日、25〜34歳の正社員のうち、人生に対する不安や葛藤の経験がある6,970名を対象にした調査は2026年4月1日〜4月7日、それぞれインターネットで行われた。○正社員の約半数がクォーター