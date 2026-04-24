いまや多くの仕事でインターネットによる調べごとが欠かせない。そうなると、特定のサイトやページの情報をなんらかのかたちで、他のアプリに取り込む必要が出てくる。情報としては、URLとページやサイトの名前程度でいいのだが、こうしたWebページ情報の扱いは、受け取る側のアプリケーションによって異なるのが普通だ。そうなると、何らかの処理を挟んで、受け取り側アプリの形式に合わせた形式に変換する必要がある。最も、単に