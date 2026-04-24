24日（金）は、広い範囲に雨を降らせた低気圧が離れ、日差しの戻ったところが多くなりましたが、太平洋側では曇りや雨となっています。また北海道では寒気の影響で雨や雪のところもあるようです。これまでの1日の天気を振り返ります。■太平洋側で雨北海道では雪も西日本〜東日本の広い範囲に雨をもたらした低気圧は日本から離れ、朝には天気の回復したところが多くなりました。ただ日本の南には前線が停滞し、太平洋側では雲が