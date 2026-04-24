松尾伝蔵大佐をしのぶ献花祭＝3月、福井市陸軍青年将校らが首相官邸などを襲撃した1936年の二・二六事件から90年。岡田啓介首相と間違われ、殺害された松尾伝蔵大佐（享年63）をしのぶ献花祭が、岡田氏と大佐の出身地・福井市で今も続いている。大佐のひ孫の松尾沢子さん（54）は「語り継いでいただき、感謝の気持ちに尽きる」と話す。松尾大佐は陸軍出身で事件前の34年、首相に就任した義兄の岡田氏の秘書になった。ボディー