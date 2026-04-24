東京証券取引所24日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。終値は前日比575円95銭高の5万9716円18銭。中東情勢の緊張緩和への期待から買い注文が膨らみ、終値としての史上最高値を更新、6万円の大台に接近した。東証株価指数（TOPIX）は0.21ポイント高の3716.59。出来高は22億3997万株だった。トランプ米大統領がイスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表。イスラエルによるレバノンの親イラン民兵組