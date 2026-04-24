２４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５７５円９５銭（０・９７％）高の５万９７１６円１８銭だった。２２日に記録した最高値（５万９５８５円８６銭）を、２日ぶりに更新した。米国のトランプ大統領が自身のＳＮＳで、イスラエルとレバノンの停戦が３週間延長されると発表した。市場では、中東情勢悪化への懸念がやや後退し、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連の銘柄が買