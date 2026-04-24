２４日の日本テレビ「ヒルナンデス！」では、乃木坂４６・菅原咲月、瀬戸口心月がゲスト出演した。スタジオには陣内智則ら金曜レギュラーが集まったが、ネットでは王林の雰囲気が変わったと話題に。おでこ出しのイメージから、ふんわりと前髪を作ったポニーテールに。メークも変えたのか、スタイリッシュ風から、やわらかい雰囲気に。ネットでも話題となり「誰だろと思ってたこの子、王林さんだったのね」「誰だ？って思っ