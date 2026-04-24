タレントのさとう珠緒（53）が24日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小沢真珠（49）とのプリクラを披露した。「真珠ちゃんと、うん十年ぶりのプリクラ」と報告した、さとう。「ハート作って、楽しかった〜」と2人でハートをつくるポーズをしたことも明かした。「あの焦らされる感じも懐かしい」と懐かしんだ。この投稿に小沢も反応。「楽しすぎたーまた近いうち」とコメントした。フォロワーからは「仲良しコンビ