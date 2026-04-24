浙江省杭州市西湖区にある文化産業エリア「芸創小鎮」。山を望み湖に面したこの場所に、大人気ゲーム「黒神話・悟空（BlackMyth：Wukong）」を開発したゲームサイエンス（GameScience）は本社を構える。そこからそう遠くないところに、「黒神話BLACKMYTHオフィシャルストア」がある。ここは同社が「黒神話・悟空」のIPをベースに打ち出したオフラインの実体空間で、独自の「コンテンツ＋」というコンセプトを打ち出し、「体験経済