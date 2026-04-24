中国の王毅外交部長は4月23日、カンボジアのプノンペンで同国の副首相兼外相のプラック・ソコン氏と会談をおこないました。王部長は、「複雑かつ激変する国際情勢やさまざまな課題に直面する中、中国とカンボジアが運命共同体として『2＋2』戦略対話メカニズムを立ち上げることはタイムリーな動きである。中国側は今後もカンボジア側と共に、習近平国家主席が昨年カンボジアを訪問した際の成果およびカンボジアの指導者との間で達