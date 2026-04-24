艶消しボディを纏うスポーティSUV BMWジャパンは2026年4月15日、プレミアム・コンパクトSAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）「X3 M50 xDrive」に特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を追加して発売しました。納車は同年4月中旬以降を予定しているといいます。BMWの「X3」は、約50：50の理想的な前後重量配分、スポーティで俊敏なハンドリング性能、インテリジェント4輪駆動システム「xDrive」な