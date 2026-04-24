25日から全国で放送される、「MEGA BIG」の新テレビCMに俳優の鈴木亮平（43）が出演する。【映像】目を引く衣装を身にまとう鈴木亮平新CMは鈴木が演じる12億の案内人が、商店街に現れ「12億円あったら何に使うか？」というインタビューを受けている女性を見かけたことで、案内人ならではの12億円の使い道に思いを巡らせる姿がユーモラスに表現されている。インタビューでは、世界遺産の本を出版している鈴木が今年行きたい旅