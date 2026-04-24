シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が23日、Xを更新。腕のタトゥーがチラ見えしている最新ショットを公開した。【映像】「新しいタトゥー入れた!?」と話題・腕のタトゥーが見える姿3月2日から4月21日まで東京、大阪、福岡などをまわるライブツアーを行っていたあいみょん。16日に更新したXでは、タトゥーが“チラ見え”するライブのオフショットを公開しており、「新しいタトゥー入れた!? お花かな」「タトゥーが見え