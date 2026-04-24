中東情勢の影響でプラスチック製品の原料となるエチレンの生産設備の稼働率は、先月、およそ68％と過去最低の水準になりました。【映像】エチレン設備の稼働率が“過去最低”に石油化学工業協会によりますと、先月のエチレンを生産する設備の稼働率は前の月に比べ7.1ポイント低い、68.6％でした。リーマンショック後の2009年を下回り、統計開始以来、最も低くなりました。エチレンの原料となるナフサは、およそ4割を中東から