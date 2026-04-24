流行が続く「はしか」について上野厚労大臣は改めて、感染への注意とワクチンの接種を呼びかけました。【映像】はしか感染への注意を呼びかける厚労大臣上野厚労大臣「麻疹を疑う症状がある場合には、なるべく外出を控えていただくこと、医療機関に伝えてその指示に従うこと、また、医療機関を受診する際には公共交通機関の利用を可能な限り避けていただくことなどをお願いしたいと思います」はしかの感染者は1月から今月12日