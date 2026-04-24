史上初の6万円をきのう突破した日経平均株価ですが、きょうは5万9716円で取引を終えました。終値としての最高値を更新しています。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は575円高い5万9716円で取引を終えました。終値としての最高値は更新したものの、前日の取引時間中に付けた6万円の大台は割り込んでの推移となりました。値上がりが目立ったのはきのうに引き続きAIや半導体関連の銘柄で、アドバンテストやソフトバンクグループ