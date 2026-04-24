きょうから航空機内に持ち込むモバイルバッテリーのルールが変更され、持ち込める数は2個までとなり、機内での使用が出来なくなります。【映像】乗客に呼びかける様子（実際の映像）小林香梨リポ「搭乗口ではきょうから機内でのモバイルバッテリーの使用ができなくなるなどの注意が呼びかけられています」JALスタッフ「機内ではモバイルバッテリーを使わないようよろしくお願いします」新しいルールでは、機内に持ち込める数が