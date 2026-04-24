◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)ドジャースのロバーツ監督がダルトン・ラッシング選手への死球を振り返りました。日本時間22日に続いてキャッチャーでスタメン出場したラッシング選手はこの日、3点リードの6回、1アウトから打席に立つと、相手先発のローガン・ウェブ投手から約150キロの直球を右脇腹に受けました。この一連のプレーについて試合後、ロバーツ監督は「たぶん意図的（故意死球）だ