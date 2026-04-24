イランとの戦闘で大量の弾薬を消費したことを受け、アメリカ政府内では台湾有事の際に十分に対応できないのではないかという見方が出ていることが分かりました。【映像】イランへの攻撃の瞬間ウォール・ストリート・ジャーナルが23日、一部の当局者の話として、報じたものです。アメリカがイランでミサイルをはじめとする大量の弾薬を消費した結果、中国による台湾侵攻が発生した場合に対応計画を十分に実行できない可能性が