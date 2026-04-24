国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２４日、国会内で開かれた定例会見で中道改革連合・階猛幹事長の「食料品ゼロは難しい」発言に対し「ショッキングだね」と正直な感想を述べた。階氏は１９日のＢＳ番組で、食料品を対象とする消費税減税について「恒久的にゼロにするのは難しい気がする」と述べ、同党が２月の衆院選公約で看板政策として掲げた恒久的な食料品の消費税率ゼロの実現に否定的な認識を示していた。榛葉氏はこの日