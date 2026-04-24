◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ１―０千葉（１８日・味スタ）右足の負傷を乗り越え、昨季リーグ最終戦以来４か月ぶりにＪ１千葉のＭＦ椿直起がピッチに戻ってきた。後半３６分、ＦＷ石川大地と代わってピッチに入ると黄色で染まったゴール裏から大声援が響いた。椿は「ホッとした。まずこのピッチに戻ってこれたのが感慨深かったし、（リハビリ中は）ちゃんとサッカーできるか不安だった。いろんな人のおかげで