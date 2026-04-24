歌手の大月みやこが８０歳の誕生日を迎えた２３日、地元の大阪・新歌舞伎座で傘寿記念コンサートを開催した。上京時、大阪駅で家族や友人に見送られたという１０代の頃の思い出を懐かしみながら「あれから長い年月が過ぎ、今日もこうして皆さんにあたたかく迎えていただき、とっても幸せです」としみじみ。大阪をテーマにした代表曲「大阪ごころ」「大阪ふたりづれ」をかみ締めるように披露した。新歌舞伎座からはバースデー