タレントの菊地亜美（３５）が２４日、都内で行われた「『ＨＡＲＩＢＯきらきらフルーツフェス』オープニングイベント」に出席した。世界的に人気のグミ・ＨＡＲＩＢＯが２４日から２６日の三日間、東京・二子玉川ライズガレリアで期間限定イベントを開催する。会場ではＨＡＲＩＢＯをデザインした遊具などを楽しむことができる。オープニングイベントで会場に足を踏み入れた菊地は「めちゃめちゃ感動です」と大興奮。「色