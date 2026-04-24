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【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（4月）17:00 予想85.6前回86.4（Ifo景況感指数) 【カナダ】 小売売上高（2月）21:30 予想0.9%前回1.1%（前月比) 予想0.8%前回0.8%（コア・前月比) 【米国】 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）23:00 予想47.6前回47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数) ※予定は変更することがあります