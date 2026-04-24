【これからの見通し】中東情勢への警戒続く、週末を挟んだポジションへの警戒感も 今日はそれほど目立った指標やイベントがなく、市場はイラン情勢などをにらむ展開が続く。米国とイランの追加協議に向けた具体的な動きは特に伝わっていないが、週末に動きが出る可能性があり、警戒感につながっている。リスク警戒からの有事のドル買いがドル円を支えているが、160円を超えての上昇には慎重で、足元の動きは落ち着いている。