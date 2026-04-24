ＮＹ原油時間外取引やや上値重い 東京時間15:11現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.87（+0.02+0.02%） 東京朝型97ドル台後半を付けていたNY原油先物は95ドル台後半まで落ちてきている。今日の安値は今のところ95.63ドル。