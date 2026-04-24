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テクニカルポイント ユーロドル100日と200日線に挟まれての推移 1.1874ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1868エンベロープ1%上限（10日間） 1.1759一目均衡表・転換線 1.175010日移動平均 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.1708100日移動平均 1.1682現値 1.1677200日移動平均 1.166221日移動平均 1.1646一目均衡表・基準線 1.1633エンベロープ1%