ＮＹ金時間外取引安値から少し戻す 東京時間15:18現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4700.00（-24.00-0.51%） NY金先は東京朝の4726.70から午後に4672.20まで下げたが、ロンドン勢の本格参加を受けて買い戻しが入る展開。