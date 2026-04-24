週末を前に比較的落ち着いた動き＝東京為替概況 週末を前に様子見ムードが広がった。東京市場のドル円は159円台後半でのもみ合い。朝からのレンジは159.62円－159.84円の22銭にとどまっている。ドル円はややしっかりした動きとなっているが、160円を試すような勢いは見られず。中東情勢に神経質な展開が続く中、週末に何らかの動きが出る可能性を考慮し、週またぎのポジションの持ち越しにはかなり慎重な姿