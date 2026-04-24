24日午前、長野市の河川敷にイノシシが出没し、その後、山に逃げたとみられていますが、市は今後もイノシシが出没する可能性があるとして注意を呼び掛けています。イノシシが目撃されたのは、JR長野駅から西におよそ800m離れた長野市の裾花川西側の河川敷です。24日午前8時すぎ、市民から「年金事務所の対岸でイノシシ1頭が土を掘り返している」と市に通報がありました。市や警察などが捜索したところ、体長約1メートルの成