日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。西武は菅井信也投手を登録抹消しました。菅井投手は育成出身5年目の左腕。昨季は11試合に先発登板し5勝5敗の成績でした。今季は4試合に先発し未勝利ですが、前日のソフトバンク戦では5回まで88球を投げる力投。強力打線相手に6安打をあびつつも、5奪三振1失点と粘りの投球を披露しました。次戦登板で今季初勝利を勝ち取るため、ファームでの調整となります。