日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。楽天は田中千晴投手と瀧中瞭太投手を抹消しました。4年目の田中投手は、FAで巨人に移籍した則本昂大投手の人的補償として楽天に移籍。新天地では開幕一軍を勝ち取り、好投を続けてきました。しかし19日のロッテ戦では、8回に迎えた1アウト1、2塁のピンチからマウンドにあがるとタイムリーや暴投などで失点。勝ち越しを許していました。さらに直近登板となった22日の日本ハム戦でも、同点で迎