地域交通安全活動推進委員の委嘱状を受け取った発句ムハマッドアミヌルさん＝24日午前、福岡県警東署福岡県警東署は24日、交通ルールの普及を目指す非常勤の地方公務員「地域交通安全活動推進委員」の委嘱式を行った。新たに委嘱されたバングラデシュ出身の発句ムハマッドアミヌルさん（43）は「外国人コミュニティーとつながりを持ち、分かりやすく日本の法律を伝えていきたい」と意気込んだ。署によると、外国出身者への委嘱は