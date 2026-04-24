◆■攻守に躍動 4月22日、仙台89ERSに所属するジャレット・カルバーが、B1歴代最多タイとなる1試合8スティールを記録した。 ゼビオアリーナ仙台で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第34節の越谷アルファーズ戦に先発出場。開始直後から立て続けにスティールを記録すると、第3クォーターまでに8本に到達。ゲームハイの35得点