２４日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続落した。イラン情勢の不透明感がくすぶるなか、米原油先物相場が上昇したことが重荷となった。もっともこの日は利付国債の入札や日銀の国債買い入れオペとなった需給イベントがなく、外部要因以外の手掛かり材料が乏しかった。 米国とイランの終戦に向けた交渉が難航するとの懸念が広がり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）